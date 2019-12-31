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Брежнева раз в год позволяет себе оливье собственного приготовления

Новогоднюю ночь экс-солистка группы «ВИА Гра» планирует отпраздновать на работе. Об этом Вера сообщила поклонникам в Instagram.

Брежнева раз в год позволяет себе оливье собственного приготовления
Вера Брежнева (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Вера Брежнева не стала скрывать: эту новогоднюю ночь она собирается провести на работе вместе с коллегами по творческому цеху. Только в январе знаменитость позволит себе отдохнуть от корпоративов, праздничных концертов и всевозможных «Огоньков».

Зимние каникулы экс-солистка группы «ВИА Гра» намеревается провести с родственниками и семьей. По словам певицы, они с мужем подумывают отправиться в небольшой отпуск, взяв с собой десятилетнюю Сару. Артистка уточнила, что ее старшая дочка Соня вряд ли поедет вместе с ними, ей нужно будет вернуться в Штаты из-за учебы.

Как выяснилось, к новогоднему столу помимо деликатесов, свежих фруктов и горячих блюд, Вера подает также традиционный салат «Оливье» домашнего приготовления. Этим угощением артистка лакомится исключительно раз в год. По словам певицы, она уже давно запретила дочкам есть майонез. Однако из-за того, что в этом году один из главных семейных праздников Брежнева проведет на работе, она посетовала на отсутствие всякого желания дегустировать кулинарные изыски поваров на светских мероприятиях.

«Обычно ем оливье собственного приготовления раз в год, но в этом году не хочется ночью ничего есть», — подметила певица.

По словам Веры, в отсутствие праздничного настроения, она выключает дома свет и любуется светящимися гирляндами. В такие моменты возлюбленной Константина Меладзе всегда хочется немного помечтать и загадать желание.

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Вера Брежневадети звездЗвездные детиКонстантин Меладзеновогодние каникулыНовый год 2020Соня Киперман
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Брежнева раз в год позволяет себе оливье собственного приготовления
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