Киркоров похвалил Крутого: «Горжусь быть частью твоих звездных проектов»

По словам композитора, уходящий 2019-й год был полон сюрпризов. Игорь Крутой не стал скрывать: как и многие другие люди, он не остался в стороне от подведения итогов прожитого за двенадцать месяцев до наступления нового — 2020 года. Народный артист России успел отпраздновать юбилей, в июле ему исполнилось 65 лет.

Помимо всего прочего, Игорь Яковлевич не пренебрегал творчеством — гастрольным туром по всему миру, новой музыкой, интересными проектами. По словам продюсера, он рад тому, что завел личную страничку в Instagram, благодаря чему ближе познакомился со своими поклонниками. Композитор уточнил, что уходящий год подарил ему новых друзей, вместе с тем, довелось также испытать боль расставания с ушедшими.

«Как всегда, хочу пожелать всем вам мира и добра!» — подметил Крутой.

На поздравления продюсера одним из первых отреагировал бывший муж Примадонны отечественной эстрады. Филипп Киркоров похвалил 65-летнего композитора, заявив, что с большой радостью участвует в мероприятиях Игоря Яковлевича.

«С наступающим, дорогой Игорь! Горжусь быть частью твоих звездных проектов», — добавил певец.

К словам поп-короля сцены присоединились и другие артисты, среды которых Анна Нетребко, Лолита Милявская, Лера Кудрявцева, Алсу, Светлана Бондарчук, Игорь Николаев.