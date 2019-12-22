ЗВЕЗДЫ

«Елочка под стать хозяйке»: Крутой похвалил жену 82-летнего Кончаловского

Юлия Высоцкая нарядила дома живое хвойное дерево, заслужив комплимент 65-летнего композитора.

«Елочка под стать хозяйке»: Крутой похвалил жену 82-летнего Кончаловского
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский (Фото: Globallookpress.com)

Готовясь к новогодним праздникам, 46-летняя Юлия Высоцкая решила украсить в их с мужем загородном особняке живое хвойное дерево. На личной страничке в Instagram телеведущая поделилась отчётным снимком, заслужив похвалу 65-летнего Игоря Крутого.

«Елочка под стать хозяйке», — добавил композитор, сделав комплимент супруге 82-летнего режиссера Андрея Кончаловского.

«Как красиво», — подметила Альбина Джанабаева.

«Какая красота», — вторит возлюбленной Валерия Меладзе актриса Дарья Мороз.

В качестве украшения Юлия использовала фигурки Щелкунчика, мышиного короля, мини-пушек, цирковых обезьянок, разноцветные шары и гирлянды. А под елку Высоцкая поставила игрушечного Деда Мороза.

Юлия Высоцкая украсила новогоднюю елку дома
Юлия Высоцкая нарядила дома ёлку (Фото: Instagram.com/juliavysotskayaofficial)

«Наконец-то нарядила елку, привезли эту красавицу еще в прошлый понедельник… Елка не осыпается, благоухает, наполнила дом праздником», — отметила телеведущая.

Напомним, что от Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая родила двоих детей: дочь Марию, ей 20 лет, и сына Петра, ему 16 лет. К слову, ранее свои новогодние елки показывали и другие знаменитости: музыкальный продюсер Яна Рудковская призналась, что стала готовится к Новому году еще в первых числах декабря, сославшись на плотный рабочий график под конец месяца. Хвойное дерево в своей московской квартире установила и невестка Кристины Орбакайте. При этом 22-летняя возлюбленная музыканта Никиты ПресняковаАлена Краснова — собирается по сложившейся традиции провести новогоднюю ночь на даче в компании мужа и близких друзей.

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Андрей Кончаловскийестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильЮлия Высоцкая
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«Елочка под стать хозяйке»: Крутой похвалил жену 82-летнего Кончаловского
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