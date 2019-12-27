ЗВЕЗДЫ

Лазарев навестил в больнице 48-летнюю Кудрявцеву с букетом цветов

Ведущая программы «Секрет на миллион» поблагодарила экс-возлюбленного за поддержку и внимание.

Лазарев навестил в больнице 48-летнюю Кудрявцеву с букетом цветов
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев (Фото: Globallookpress.com)

Сергей Лазарев навестил прооперированную Леру Кудрявцеву. В больничную палату ведущей программы «Секрет на миллион» певец пришел с букетом цветов. По словам знаменитости, экс-возлюбленному удалось поднять ей настроение своими шутками. Кроме всего прочего, Лера и Сергей посплетничали и обсудили все последние новости. Примечательно, что нынешний супруг телеведущей не запрещает жене общаться с Лазаревым. При том, что когда-то Лера состояла в романтических отношениях с артистом.

Сама же Кудрявцева в студии ток-шоу «Звезды сошлись» заявила Оскару Кучере, что сразу же подаст на развод, если узнает о неверности мужа. Вместе с хоккеистом Игорем Макаровым светская львица воспитывает годовалую дочку Машу.

Певец Сергей Лазарев навестил Леру Кудрявцеву
Сергей Лазарев навестил Леру Кудрявцеву после операции (Фото: Instagram.com/leratv)

«Серёня, спасибо, мой дорогой, за поддержку! Всех обсудили!! Или еще кого-то нет?!» — пошутила Лера.

Ранее телеведущая рассказала поклонникам и друзьям о том, что она перенесла срочную операцию. Пока возлюбленная Игоря Макарова находится под постоянным наблюдением врачей. Кудрявцева лежит в отдельной палате, в которой есть даже телевизор. Леру уже навещала Тина Канделаки. Пожелания о скорейшем выздоровлении Кудрявцева получила от Саши Савельевой и Максима Галкина. Пока телеведущая находится в клинике, дома за ее дочкой Машей приглядывает муж и опытные няни.

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Лазарев навестил в больнице 48-летнюю Кудрявцеву с букетом цветов
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