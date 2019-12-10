«Плакали за кулисами»: Милявская не сдержала слез на выступлении Носкова

Лолита Милявская не стала скрывать, что не сдержала слез на выступлении Николая Носкова. По словам эстрадной исполнительницы, когда 63-летний артист вышел на сцену и спел одну из своих песен, все присутствующие в зале аплодировали стоя. А за кулисами не нашлось ни одного артиста, которому бы удалось справиться с эмоциями и подступающими слезами.

«Артисты плакали за кулисами! Я не помню такого единения душ. Я не могу сравнить этот концерт ни с одним другим!» — добавила Лолита.

По словам Милявской, продюсер Виктор Дробыш сделал все возможное для того, чтобы этот вечер состоялся, а Носков захотел выйти на сцену перед поклонниками. Певица не сомневается, что заслуженному артисту России удалось доказать всем присутствующим, как важно бороться с обстоятельствами и не переставать верить в лучшее.

Лолита заверила, что после концерта они вместе с артистами отправились в буфет. Однако на этом вечере не было заставленных едой столов. Друзья Николая пожелали ему крепкого здоровья и творческих свершений. Лолита посетовала на то, что многие рок-музыканты проигнорировали концерт Носкова, поддержать артиста приехала только Диана Арбенина.

«Ничего, попса не сдает тех, кого любит и уважает!» — добавила Милявская.

На концерте Николая Носкова также отметилась певица Валерия, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, телеведущая Екатерина Стриженова и многие другие.