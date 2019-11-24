«Моя прекрасная»: Николаев поделился редким кадром свекрови Проскуряковой

59-летний Игорь Николаев трогательно поздравил с Днем матери свою родительницу. На личной страничке в Instagram композитор опубликовал редкое черно-белое фото из семейного архива. По словам артиста, этот кадр был сделан еще в начале 60-х годов прошлого столетия в Саратове рядом с домом, в котором жила их семья.

«Моя прекрасная мама. В нашем дворике… Люблю тебя!! Спасибо за все… С Днем матери вас, друзья!» — обратился к поклонникам Николаев.

Еще в июне свекровь с днем рождения поздравляла возлюбленная композитора Юлия Проскурякова. Знаменитость подметила, что Светлане Митрофановне исполнился 81 год. Артистка не стала скрывать, что в семейном кругу маму Игоря они называют бабушкой Фетой. Невестка пожелала имениннице долгих лет жизни, крепкого здоровья и процветания. Несмотря на значительную разницу в возрасте, Юлия младше мужа на двадцать два года, им удалось создать гармоничную семью. У супругов подрастает дочь Вероника, в октябре малышке исполнилось четыре годика.

Проскурякова с легкостью нашла общий язык со свекровью — мамой Игоря Николаева. Женщины неплохо ладят между собой. Не забывает певица и о собственных родителям. В отпуске и на каникулах Юлия навещает маму и папу в родном Екатеринбурге.