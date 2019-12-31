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«Я вас не уважаю»: после Баскова Разин сорвался на Лещенко

Продюсер никак не может успокоиться после программы «Привет, Андрей!».

«Я вас не уважаю»: после Баскова Разин сорвался на Лещенко
Андрей Разин. Фото Global look press.

После разгромной передачи «Привет, Андрей!», в которой Юрий Шатунов обвинил своего бывшего продюсера Андрея Разина в том, что тот поет под его фонограммы, не прекращаются публичные дрязги.

Разин заполнил свой Instagram обличительными посланиями в адрес Киркорова, Баскова, Малахова и Шатунова. Продюсер не выбирал выражения, сравнивая представителей шоу-бизнеса с женщинами легкого поведения и выпячивая напоказ свои достоинства. Единственным человеком, кого не коснулись колкости продюсера, оказался Лев Лещенко. Разин подчеркнул, что мэтр российской сцены оказался за одним столом с его обидчиками в рамках программы случайно и, дескать, его даже жаль.

Однако после того, как Лев Валерьянович дал интервью изданию Nation News, где назвал Разина «поющим администратором», тот сорвался и на него.

В своем блоге Разин опубликовал обличительную речь, в которой заявил, что Лещенко стал популярным благодаря лизоблюдству. Он же доходил до всего сам. Продюсер вспомнил, что имеет множество высших образований (в отличие от Льва Валерьяновича), руководил в Ставрополье филармонией, дворцом профсоюзов, Фондом культуры, Институтом современных искусств и 22 года «избирался в законодательные органы различных уровней». Естественно, ничем этим, по словам продюсера, народный артист похвастаться не может.

«И вообще, о чем вы можете говорить, если вы никогда не занимали ни одной руководящей должности. Вы только лизали одно место (слово изменено, — прим. автора) нашим партийным и комсомольским лидерам. Поэтому просто стыдно читать ваши пасквили и слушать ваш бред. Извините, но я вас не уважаю», — сообщил Андрей Разин.

В числе людей, которые одобрили слова музыкального деятеля, оказался певец Прохор Шаляпин, который поставил «лайк» посту продюсера.

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«Я вас не уважаю»: после Баскова Разин сорвался на Лещенко
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