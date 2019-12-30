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«Выдает себя за певца»: Лещенко вступился за Шатунова в конфликте с Разиным

Присутствовавший на передаче Малахова народный артист не увидел почвы для раздора между артистами.

«Выдает себя за певца»: Лещенко вступился за Шатунова в конфликте с Разиным
Певец Лев Лещенко. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Лев Лещенко выбрал сторону Юрия Шатунова в его конфликте с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным. Напомним, на днях в эфир вышла передача Малахова «Привет, Андрей», в которой Разин исполнил «Седую ночь». После того, как номер завершился, сразу несколько гостей уличили Разина в том, что он поет под фонограмму Шатунова. Последний, к слову, этот факт подтвердил. После этого продюсер написал разгромный пост, в котором обвинил Шатунова в предательстве, а также нелестно отозвался о Малахове и гостях того выпуска.

Певец Лев Лещенко. Фото
Певец Лев Лещенко. Фото: КП/Фролов Михаил

Присутствовавший на съемке Лев Лещенко, впрочем, не посчитал, что в том эфире произошло что-то из ряда вон выходящее. Народный артист в беседе с Nation News заявил, что каждый из участвующих в обсуждении просто высказал свое мнение, представив объективную картину. Лещенко подчеркнул, что не хотел бы вмешиваться в эти разборки, потому что считает их ниже своего уровня, а также подметил, что Разин всегда был «непоющим администратором».

«Я считаю, что Разин неправ. Весь успех «Ласкового мая» был связан с Юрой Шатуновым. Разин — администратор, который никогда особо и не пел. Он просто сейчас выдает себя за певца, но это же не так», — резюмировал он.

 

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Тэги:

АндрейАндрей МалаховАндрей РазинЛасковый майЛев ЛещенкоПриветЮрий Шатунов
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«Выдает себя за певца»: Лещенко вступился за Шатунова в конфликте с Разиным
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