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«Я тебя люблю»: Разин обласкал Шатунова и обратился в суд

Продюсер ответил музыканту на обвинения, прозвучавшие в программе «Привет, Андрей!»

«Я тебя люблю»: Разин обласкал Шатунова и обратился в суд
Юрий Шатунов. Фото https://www.instagram.com/yuriy_shatunov/?hl=id

28 декабря в программе «Привет, Андрей!» Юрий Шатунов выступил против своего бывшего продюсера Андрея Разина. Певец обвинил его в том, что он использует его фонограммы на концертах. А также заявил, что на самом деле нет никаких законных оснований запрещать ему исполнять старые хиты «Ласкового мая».

Напомним, продюсер не раз заявлял, что теперь у песен легендарной группы 80-х есть правообладатель и, чтобы петь их, нужно платить ему за это. По мнению Юрия Шатунова, эти слова ничем документальным не подкреплены. И он по-прежнему не нарушает закон, когда исполняет свои старые песни.

Андрей Разин резко отреагировал на слова, прозвучавшие в эфире «России 1». В своем блоге он сравнил Андрея Малахова, а также его собеседников Филиппа Киркорова и Николая Баскова с женщинами легкого поведения. А затем обратился с теплыми словами к своему бывшему подопечному.

«Если они хотят нас поссорить, ничего у них не получится. Я никогда не буду с тобой ссориться. Я никогда к тебе плохо не относился и относиться не буду, что бы ты ни говорил, потому что я тебя люблю и уважаю», — написал он в своем блоге.

Под словом «они», Разин видимо, имел ввиду Малахова и администраторов Шатунова. И, в частности, Аркадия Кудряшова. На его счет музыкальный деятель не раз высказывался совсем не лестно. Продюсер уверен, что именно он негативно влияет на Юрия, пытаясь рассорить их и наговаривая на него.

В конце своего обращения в Instagram Андрей Разин заявил, что будет искать правды через органы правосудия. «Они со мной встретятся в суде, а ты к этому никакого отношения не имеешь и иметь никогда не будешь», — написал продюсер.

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«Я тебя люблю»: Разин обласкал Шатунова и обратился в суд
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