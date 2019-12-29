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«Предал и угробил»: Разин обомлел, услышав слова Баскова

Музыкант посмеялся над продюсером на шоу Андрея Малахова.

«Предал и угробил»: Разин обомлел, услышав слова Баскова
Николай Басков. Фото Михаила Фролова. КП.

28 декабря на «России 1» состоялось шоу «Привет, Андрей!», посвященное конфликту Юрия Шатунова и Андрея Разина. Певец заявил, что продюсер выступает с его фонограммами на концертах и в качестве доказательства продемонстрировал отрывок видеозаписи.

В кадре бывший руководитель Шатунова поет песню «Седая ночь» тембром, напоминающим голос самого популярного солиста «Ласкового мая». Гости студии Филипп Киркоров и Николай Басков настолько удивились этому сходству, что не смогли сдержаться от смеха. «Это звучит твой голос?» — спросил Малахов Шатунова. Тот подтвердил.

Разин был оскорблен поведением музыкантов до глубины души, в своем блоге он застрочил посты один за другим, посвящая их своим обидчикам. Продюсер заявил, что Малахов теперь его враг номер один, которого он никогда не простит. И обозвал Баскова с Киркоровым проститутками.

Затем он обратился персонально к Баскову, заявив, что поведение артиста его больше всего возмутило.

«Негодяй! Вспомни, как ты появился в Москве. Если бы не мой директор Рашид Дайрабаев, так бы и сидел у Большого театра. А ты его потом предал и угробил. И еще сидишь, и злорадствуешь, проститутка», — написал он Instagram.

Напомним, Николай Басков и Рашид Дайрабаев крупно поругались 12 лет назад, публично обвинив друг друга в нетрадиционной ориентации. Есть мнение, что их отношения испортились гораздо раньше – в тот момент, когда певец пришел на шоу «Дом» в качестве ведущего.

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Андрей МалаховАндрей РазинБасков новостиНиколай БасковПрограмма "Привет Андрей!"Юрий Шатунов
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«Предал и угробил»: Разин обомлел, услышав слова Баскова
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