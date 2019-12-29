«Как был Малахов проституткой, так и остается»: Разин не стал молчать

На шоу «Привет, Андрей!» продюсера обвинили в том, что он поет под фонограмму Шатунова.

28 декабря в программе «Привет, Андрей!» продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина обвинили в том, что он поет под фонограмму Юрия Шатунова. Филипп Киркоров и Николай Басков, прослушав отрывок песни «Седая ночь», которую, исполнял руководитель музыкального коллектива, подняли его на смех.

Малахов спросил Баскова, можно ли ему поехать по стране с его фонограммами, Николай ответил, что «нет». Однако шутку поддержал Киркоров, который сказал: «Лучше под мою».

Андрея Разина глубоко оскорбило подобное поведение его коллег. Андрея Малахова и его гостей он сравнил с женщинами легкого поведения.

«Как был Малахов проституткой, так он ей и остается. И собрал проституток», — заявил продюсер в своем блоге.

Из списка тех, кто отдается за деньги он исключил лишь Льва Лещенко. Больше всего обиделся продюсер на Филиппа Киркорова. «Филя, ты же тоже был в подобной ситуации. На тебя тоже нападали. Я тебя всегда защищал», — обратился он к музыканту.

По словам Разина, Киркоров прекрасно знает, как он на самом деле относится к Юрию Шатунову. В качестве аргумента он предложил опубликовать чеки по 300 тыс. рублей, которые он отправлял сыну певца ежегодно в день его рождения.