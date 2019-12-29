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Прощание с покойной Галиной Волчек состоится в театре «Современник»

Гражданская панихида пройдет в воскресенье, 29 декабря. Народная артистка СССР будет похоронена на Новодевичьем кладбище Москвы.

Прощание с покойной Галиной Волчек состоится в театре «Современник»
Галина Волчек (Фото: Globallookpress.com)

Церемония прощания с художественным руководителем «Современника» — 86-летней Галиной Волчек — состоится в воскресенье, 29 декабря. Народную артистку СССР похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы. Известие о скоропостижной кончине актрисы стало полной неожиданностью для ее коллег по творческому цеху и друзей. Слова соболезнования близким покойной Галины Борисовны выразили: Максим Галкин, Надежда Бабкина, Алла Пугачева, Игорь Николаев, Юлия Проскурякова, Елена Корикова, Владимир Винокур, Кристина Орбакайте и многие другие.

Память народной артистки СССР почтила и Анастасия Волочкова. В интервью «Комсомольской правде» балерина рассказала о том, что не смогла сдержать слёз, узнав о случившемся. По словам знаменитости, еще весной на юбилейном концерте Аллы Пугачевой она виделась с Волчек.

Актриса Галина Волчек
Прощание с Галиной Волчек состоится в театре «Современник» (Фото: Михаил Фролов/»КП»)

С самого утра к зданию театра подходят поклонники покойной актрисы, ее коллеги и близкие друзья — все те, кто пришел проводить Галину Борисовну в последний путь. Люди несут живые цветы — розы и гвоздики. Напомним, что о госпитализации Волчек стало известно в понедельник, 23 декабря. Артистку доставили в одну из столичных клиник. В театре утверждали, что художественный руководитель «Современника» чувствует себя стабильно. Однако уже в четверг, 26 декабря, в прессе появилась информация о смерти актрисы, по одной из версий, причиной тому стал оттек мозга и легких.

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Прощание с покойной Галиной Волчек состоится в театре «Современник»
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