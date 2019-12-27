47-летняя Корикова нашла в архивах памятное фото с ныне покойной Волчек

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» скорбит по ушедшей из жизни художественному руководителю театра «Современник».

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» скорбит по ушедшей из жизни Галине Борисовне. Известие о кончине 86-летней Волчек стало полной неожиданностью для ее коллег по творческой сцене и близких друзей. Окружение знаменитости, как и актеры «Современника» верили в то, что народная артистка СССР сможет побороть недуг. О госпитализации Галины Волчек стало известно в понедельник, 23 декабря. А спустя три дня после этого, в СМИ появилась информация о скоропостижной кончине художественного руководителя театра «Современник». Смерть Галины Борисовны для многих стала невосполнимой потерей. Слова соболезнования родным покойной артистки высказали: Кристина Орбакайте, Кирилл Сафонов, Юлия Проскурякова, Игорь Николаев, Алла Пугачева, Ксения Собчак, Максим Галкин, Станислав Садальский и многие другие.

В личном архиве памятное фото с Галиной Волчек нашла и 46-летняя Елена Корикова. Актриса почтила память ушедшей из жизни художественного руководителя «Современника», опубликовав в Instagram снимок, на котором она запечатлена с легендарной артисткой.

«Светлая память, дорогая Галина Борисовна… Спасибо Вам за все», — отметила Корикова.

По поступившей информации, Галину Волчек похоронят на новодевичьем кладбище Москвы. Церемония прощания состоится в воскресенье, 29 декабря. Как сообщалось ранее, причиной смерти актрисы назвали отек головного мозга и отек легких.