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47-летняя Корикова нашла в архивах памятное фото с ныне покойной Волчек

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» скорбит по ушедшей из жизни художественному руководителю театра «Современник».

47-летняя Корикова нашла в архивах памятное фото с ныне покойной Волчек
Елена Корикова (Фото: Globallookpress.com)

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» скорбит по ушедшей из жизни Галине Борисовне. Известие о кончине 86-летней Волчек стало полной неожиданностью для ее коллег по творческой сцене и близких друзей. Окружение знаменитости, как и актеры «Современника» верили в то, что народная артистка СССР сможет побороть недуг. О госпитализации Галины Волчек стало известно в понедельник, 23 декабря. А спустя три дня после этого, в СМИ появилась информация о скоропостижной кончине художественного руководителя театра «Современник». Смерть Галины Борисовны для многих стала невосполнимой потерей. Слова соболезнования родным покойной артистки высказали: Кристина Орбакайте, Кирилл Сафонов, Юлия Проскурякова, Игорь Николаев, Алла Пугачева, Ксения Собчак, Максим Галкин, Станислав Садальский и многие другие.

В личном архиве памятное фото с Галиной Волчек нашла и 46-летняя Елена Корикова. Актриса почтила память ушедшей из жизни художественного руководителя «Современника», опубликовав в Instagram снимок, на котором она запечатлена с легендарной артисткой.

«Светлая память, дорогая Галина Борисовна… Спасибо Вам за все», — отметила Корикова.

По поступившей информации, Галину Волчек похоронят на новодевичьем кладбище Москвы. Церемония прощания состоится в воскресенье, 29 декабря. Как сообщалось ранее, причиной смерти актрисы назвали отек головного мозга и отек легких.

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47-летняя Корикова нашла в архивах памятное фото с ныне покойной Волчек
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