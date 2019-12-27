Волчек жаловалась на плохое самочувствие, находясь в «Современнике»

Актриса Виктория Романенко заявила, что общалась с художественным руководителем «Современника» Галиной Волчек буквально за несколько часов до того, как прославленный режиссер попала в больницу.

«В воскресенье я была вечером в театре — у нас была читка. Я зашла в ложу, там сидела Галина Борисовна. Шёл «Крутой маршрут», она делала замечания артистам. «Как вы, Галина Борисовна?» — «Сегодня хуже, — сказала она, — ну ничего». Я показала кулак, знак наш общий: «Держаться», — рассказала Виктория Романенко.

Напомним, что легендарный режиссёр была вечером в воскресенье, 22 декабря, в «Современнике», а уже ночью ей стало плохо. Многие СМИ после попадания Волчек в больницу писали, что она находится в коме. Правда, представители худрука «Современника» эту информацию не подтверждали. Они говорили, что надеются на выздоровление легендарной личности, которая на протяжении последних тридцати лет бессменно руководила театром.

Добавим, что похоронят Волчек на Новодевичьем кладбище в столице 29 декабря. Перед этим с Волчек простятся все ее друзья и родные в «Современнике». Любопытно, что на 29 декабря в театре был запланирован спектакль «Три сестры», который ставила Волчек. Он будет отменен, сообщает «МК».

После смерти Волчек многие звезды театра и кино выразили свои соболезнования единственному сыну режиссёра Денису Евстигнееву. Он, как известно, уже много лет работает кинорежиссером. Мужчина появился на свет в 1961 году от актера театра и кино Евгения Евстигнеева. Актер был первым мужем Волчек. Через три года после рождения сына Галина Волчек с мужем развелась. Евстигнеев ушел из жизни в марте 1992 года в Лондоне. Вторым мужем Волчек был доктор технических наук Марк Абелев. С ним художественный руководитель «Современника» прожила десять лет.