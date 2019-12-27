«Глубоко потрясена»: Бабкина не может поверить в смерть 86-летней Волчек

69-летняя Надежда Бабкина до сих пор не может поверить в скоропостижную смерть художественного руководителя театра «Современник». Для исполнительницы народных песен это известие стало полной неожиданностью. Впрочем, как и для близких друзей Галины Волчек.

Артисты «Современника» до последнего верили, что их художественный руководитель сможет побороть недуг. Режиссера доставили в одну из московских больниц из-за проблем с легкими. О госпитализации Галины Борисовны стало известно в понедельник, 23 декабря. А спустя три дня появилась информация о ее смерти.

По словам Бабкиной, для нее Волчек была удивительной женщиной, талантливой личностью, выдающейся актрисой. Певица заверила, что ныне покойная народная артистка СССР многие годы являла собой образец преданности своему делу и призванию, а каждый спектакль Галины Борисовны становился вехой в истории отечественного театра. Каждая роль — большим событием и настоящим праздником для поклонников ее таланта.

«Глубоко потрясена известием о смерти Галины Борисовны Волчек… Она ушла достойным человеком. Ушла легендой», — добавила артистка.

19 декабря Галина Борисовна отпраздновала свой 86-й день рождения. А через неделю стало известно о скоропостижной кончине художественного руководителя театра «Современник». Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы.