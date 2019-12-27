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«До слез»: жена Николаева заявила, что Волчек была трогательной и яркой

Юлия Проскурякова почтила память народной артистки СССР.

«До слез»: жена Николаева заявила, что Волчек была трогательной и яркой
Юлия Проскурякова (Фото: Globallookpress.com)

Супруга 59-летнего Игоря Николаева почитал память ушедшей из жизни Галины Борисовны. О скоропостижной кончине художественного руководителя театра «Современник» стало известно в четверг, 26 декабря. Коллеги и близкие друзья покойной народной артистки СССР до сих пор не могут поверить в случившееся. В «Современнике» до последнего верили в то, что Галина Борисовна сможет побороть недуг. По некоторой информации, ее госпитализировали из-за проблем с легкими. Только неделю тому назад, 19 декабря, Волчек отпраздновала свой 86-й день рождения.

На личной страничке в Instagram слова соболезнования близким покойной артистки выразила Юлия Проскурякова. Она подметила, что при жизни Галина Борисовна была светлой женщиной — отважной и харизматичной, трогательной и яркой.

«До слёз… Соболезнования близким и всем актерам театра «Современник». Вечная память», — добавила Проскурякова.

К словам супруги присоединился и композитор Игорь Николаев. Музыкант признался, что смерть художественного руководителя «Современника» он воспринял не просто как потерю великой женщины и великого человека. Для него эта утрата стала потерей родного человека. Певец не стал скрывать, что Волчек всегда смотрела на него с нежностью и любовью.

«Она не скупилась на любовь… Спасибо вам, Галина Борисовна, что были в моей судьбе», — добавил композитор.

Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание с художественным руководителем театра «Современник» пройдет в воскресенье, 29 декабря.

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«До слез»: жена Николаева заявила, что Волчек была трогательной и яркой
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