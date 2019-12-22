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Муж 70-летней Пугачевой открестился от участия в шоу Ксении Собчак

Максим Галкин подметил, что пока не готов дать интервью новоиспеченной супруге режиссера Константина Богомолова.

Муж 70-летней Пугачевой открестился от участия в шоу Ксении Собчак
Ксения Собчак и Константин Богомолов (Фото: Globallookpress.com)

Супруга режиссера Константина Богомолова не смогла пропустить съемку нового выпуска шоу «Сегодня вечером» на Первом канале. Программа была посвящена экс-солистке группы «ВИА Гра» и наставнице восьмого сезона проекта «Голос. Дети» Светлане Лободе. Появившаяся в студии бывшая невестка Эммануила Гедеоновича вступила в диалог с Максимом Галкиным, припомнив, что украинская исполнительница ранее снималась в YouTube-проекте «Осторожно, Собчак!».

По словам экс-возлюбленной Максима Виторгана, она считает себя большой поклонницей творчества Светланы. Кроме того, Ксения Анатольевна не стала скрывать, что Лобода была на интервью максимально откровенна. Беседуя с супругом 70-летней Примадонны, Собчак решила напомнить шоумену о том, что она не раз приглашала его на интервью. Однако сам Галкин открестился от съемок в проекте знаменитости, сославшись на «беспощадность телеведущей к своим собеседникам». Муж Пугачевой заверил, что пока он не готов раскрывать тайны избраннице Богомолова.

В оправдание своей манере ведения шоу, Ксения Анатольевна заявила, что «впивается в человека» только в тех случаях, когда понимает, что ее оппонент откровенно врет и лицемерит. Ранее возлюбленная Константина Богомолова выступила с критикой в адрес Виктории Лопыревой. Примечательно, что как и Галкин 36-летняя модель отказывается от участия в YouTube-проекте светской львицы. Однако этот факт не помешал Ксении прокомментировать недавнюю свадьбу избранницы бизнесмена Игоря Булатова. Телеведущая предположила, что Виктория подаст на развод, как только узнает, что у ее мужа нет денег. Сама Лопырева заявила, что не уважает Собчак, как человека.

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Муж 70-летней Пугачевой открестился от участия в шоу Ксении Собчак
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