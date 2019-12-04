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Лопырева назвала свои отношения с мужем «историей про безумную любовь»

Модель подтвердила, что они с Игорем Булатовым узаконили отношения в Грибоедовском дворце бракосочетаний.

Лопырева назвала свои отношения с мужем «историей про безумную любовь»
Виктория Лопырева (Фото: кадр из YouTube-проекта "Ходят слухи")

Виктория Лопырева стала гостьей YouTube-проекта «Ходят слухи». В студии ток-шоу 36-летняя модель призналась, что они с Игорем Булатовым узаконили отношения в Грибоедовском дворце бракосочетаний. При этом девушка не стала скрывать, что ее избранник уже состоял в серьезных отношениях. По словам Виктории, общественность с легкостью могла поверить в то, что про них писали в изданиях светских хроник. Однако знаменитость настаивает на том, что ее любимый мужчина имеет свою волю, он не «безвольное существо», которым можно манипулировать.

«Так получилось, что, когда Игорь хотел развода, ему этот развод просто не дали. И все это очень сильно затянулось в связи с определенными обстоятельствами. Соответственно, люди вроде не живут вместе, отношений никаких не имеют, но штамп в паспорте еще стоит. Конечно, очень удобно все это представлять так, что «какой комар». Как будто мужчина, это какое-то безвольное существо… А тут пришла такая лиса-Алиса и сказала пойдем со мной», — отметила Лопырева.

Модель Виктория Лопырева
Виктория Лопырева призналась, что ей повезло встретить своего человека (Фото: кадр из YouTube-проекта «Ходят слухи»)

По словам Виктории, в их ситуации все обстояло наоборот. Именно Булатов проявил инициативу при знакомстве. Сделал все возможное для того, чтобы завоевать расположение девушки.

«Лису-Алису мужчина увидел и победил! У меня не было никаких сомнений, что это мой человек. Это история про безумную любовь. Нельзя сравнивать с букетно-конфетной комедией. Очень унизительно жить с человеком, который тебя не любит. Если вы только на публике показываете всем, что являетесь парой. Значит надо расходиться. Надо найти своего человека», — добавила модель.

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Лопырева назвала свои отношения с мужем «историей про безумную любовь»
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