Лопырева назвала свои отношения с мужем «историей про безумную любовь»

Виктория Лопырева стала гостьей YouTube-проекта «Ходят слухи». В студии ток-шоу 36-летняя модель призналась, что они с Игорем Булатовым узаконили отношения в Грибоедовском дворце бракосочетаний. При этом девушка не стала скрывать, что ее избранник уже состоял в серьезных отношениях. По словам Виктории, общественность с легкостью могла поверить в то, что про них писали в изданиях светских хроник. Однако знаменитость настаивает на том, что ее любимый мужчина имеет свою волю, он не «безвольное существо», которым можно манипулировать.

«Так получилось, что, когда Игорь хотел развода, ему этот развод просто не дали. И все это очень сильно затянулось в связи с определенными обстоятельствами. Соответственно, люди вроде не живут вместе, отношений никаких не имеют, но штамп в паспорте еще стоит. Конечно, очень удобно все это представлять так, что «какой комар». Как будто мужчина, это какое-то безвольное существо… А тут пришла такая лиса-Алиса и сказала пойдем со мной», — отметила Лопырева.

По словам Виктории, в их ситуации все обстояло наоборот. Именно Булатов проявил инициативу при знакомстве. Сделал все возможное для того, чтобы завоевать расположение девушки.