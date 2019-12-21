ЗВЕЗДЫ

Лобода привела старшую дочку на передачу Максима Галкина

Певица стала героиней ток-шоу «Сегодня вечером» вместе со своей семьей. Ее наследница рассказала, кем хочет стать, когда вырастет.

Лобода привела старшую дочку на передачу Максима Галкина
Светлана Лобода. фото: globallookpress.com/

Светлана Лобода является не только популярной певицей, но и заботливой мамой. При этом артистка не стоит в браке. Первую дочку Евангелину она родила от гражданского супруга Андрея Царя, но их отношения были недолгими. Вторая дочка Тильда появилась на свет в мае 2018 года. До последнего артистка скрывала свою беременности. До сих пор она не назвала имя отца младшей наследницы, но ходят слухи, что им является немецкий музыкант Тилль Линдеманн.

На днях Лобода приняла участие в съемках передачи Максима Галкина «Сегодня вечером». Она пришла в студию в черных мини-шортах и золотой блузке. Сначала артистка исполнила для гостей свой хит, а потом поделилась воспоминаниями о своей жизни. Она рассказала, как выступала в составе группы «ВИА Гра» и как общалась с Ксенией Собчак. В конце передачи к обсуждениям присоединилась старшая дочка Светланы.

Лобода привела дочку в студию. фото: кадр из передачи «Сегодня вечером»

Девочка пришла со своей бабушкой, мамой артистки, и тетей, сестрой звезды. Гости в студии посмотрели домашние ролики певицы, на которых Евангелина парадирует маму, облачаясь в броские костюмы и исполняя ее песни. Девочка рассказала, что занимается актерским мастерством и изобретательством. «Я каждый день себе говорю, что когда вырасту, то запущу машину в космос, которая будет возить детей отдельно от взрослых, к примеру. Я один раз уже такую моделью построила. Я всегда развиваюсь и пусть я буду изобретателем», — поделилась девочка.

Евангелина призналась, что хоть и проводит с мамой время, но мечтает, чтобы количество ее гастролей сократилось. «Иногда ей говорю: „Отмени концерты, уложи меня хотя бы раз в день спать“», — пояснила она. Лобода добавила, что ее старшей наследнице повезло, так как она была с ней до года почти неразлучна. Они много играли, проводили время вместе. «А Тиллечке повезло меньше, потому что мама постоянно гастролирует», — призналась артистка.

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Лобода привела старшую дочку на передачу Максима Галкина
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