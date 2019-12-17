«Ох, красавец!»: Галкин в костюме удостоился похвалы 53-летней Салтыковой

Максим Галкин не стал скрывать: он решил доказать подписчикам, что в его гардеробе помимо тренировочных штанов есть место и для классических нарядов — белых сорочек, пиджаков и брюк. В подтверждении своих слов супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram свежий кадр, представ перед объективом фотокамеры в лаконичном вечернем костюме.
«Вчера вернулся домой, весь такой при параде… А то скажете, что я только в трениках фотографируюсь», — отметил шоумен.
Примечательное, что свежий снимок возлюбленного Примадонны отечественного шоу-бизнеса не оставила без внимания и 53-летняя Ирина Салтыкова. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале удостоился похвалы эстрадной исполнительницы.
«Ох, красавец», — обратилась к шоумену Салтыкова.
Возлюбленная модельера Валентина Юдашкина — Марина — сравнила супруга Аллы Борисовны с легендарным киногероем — агентом «007» Джеймсом Бондом.
«Про себя все знаешь, что в трениках, что в смокинге красавэлло!! Но вот дверь — это что-то фантастическое, часами можно рассматривать каждую деталь», — подметил дизайнер Игорь Гуляев.
К слову, вместе с Аллой Пугачевой телеведущий воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. В интервью Кириллу Клейменову в программе «Время» певица рассказала о том, что они с мужем пока не разрешают детям пользоваться компьютером и гаджетами. Потому малыши пишут вечерами друг другу письма, подкладывая записки под дверь комнат.