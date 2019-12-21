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Пообещавший приехать к Пригожину с винтовкой отец Фриске назвал виновных в скандале

Владимир Фриске считает, что за все должны ответить журналисты, которые пишут гадости.

Пообещавший приехать к Пригожину с винтовкой отец Фриске назвал виновных в скандале
Фриске обвинил журналистов в своем конфликте с Пригожиным/http://globallookpress.com/

Отец скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске Владимир, который недавно пообещал приехать с винтовкой в гости к продюсеру Иосифу Пригожину, назвал виновных в скандале. По его мнению, во всем виноваты акулы пера. «Это вы во всем виноваты. Пишите гадости», — заявил Владимир Фриске и больше общаться не пожелал.

Напомним, что сестра Жанны Фриске для презентации новой песни выбрала образ, который был ранее присущ ее сестре. Наряд, прическа, манера пения. Все напоминало Жанну. Это заметили не только пользователи, но и люди из шоу-бизнеса. Так Иосиф Пригожин сказал, что заменить Жанну никто не сможет, а тенденции на эстраде, когда одним артистам советуют копировать образы других, напоминает игру в наперстки. После этого Пригожину и позвонил Фриске, который пообещал прибыть на разборки с винтовкой.

По словам Пригожина, ему непонятна реакция Владимира Фриске. Он с большим уважением относится к Жанне и всей ее семье. При этом супруг Валерии отметил, что Владимир Фриске писал ему гневные послания с десяти часов утра и до двух ночи. Кроме того, он оскорблял продюсера. Самое безобидное слово, которое услышал Пригожин, придурок.

Между тем продюсер пообещал раскрыть все детали переписки, если Владимир Фриске продолжит давление. Как считает Пригожин, за психологическим состоянием отца Фриске надо внимательно проследить и проверить на вменяемость, сообщает «Комсомольская правда».

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Владимир ФрискеЖанна ФрискеИосиф ПригожинНаталья Фриске
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Пообещавший приехать к Пригожину с винтовкой отец Фриске назвал виновных в скандале
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