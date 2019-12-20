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«Может, мне побриться налысо?»: сестра Фриске отреагировала на критику своей внешности

Девушку обвиняют в том, что она копирует образ Жанны для собственной популярности.

«Может, мне побриться налысо?»: сестра Фриске отреагировала на критику своей внешности
Наталья Фриске вышла из себя от неудобных вопросов. Фото: Alexander Keltik/Russian Look

Схожесть Натальи Фриске с ее покойной звездной сестрой Жанной вызвала скандал в мире отечественного шоу-бизнеса. Недавно женщина добилась практически близнецовой внешности с экс-солисткой «Блестящих», и некоторым людям показалось, что она собирается воспользоваться этим результатом и громкой фамилией, чтобы построить собственную карьеру певицы.

Одним из таких возмущенных оказался известный продюсер Иосиф Пригожин. Он раскритиковал младшую сестру покойной исполнительницы за попытки обмануть публику, и вот Наталья отреагировала на его слова.

Журналисты попросили 33-летнюю женщину прокомментировать выпад супруга Валерии, на что она буквально взорвалась гневом.

«Может, мне побриться налысо или еще что-то сделать, чтобы я не была похожа на сестру? Может, нос сломать или челюсть, чтобы вы все от меня отвалили?» — ответила Фриске изданию Nation News.

Трудно с ней не согласиться, однако и Пригожин, по-своему, прав. Все будет зависеть от того, как дальше Наталья будет строить свою карьеру. Напомним, что в 2007 году женщина заменила свою сестру в коллективе «Блестящие», но пела в нем недолго. Гастроли быстро вымотали артистку, и она вернулась к своей привычной жизни. Но в 2018 году младшая Фриске снова стала появляться на сцене с песнями, заручившись новой внешностью, гораздо более схожей с сестринской, чем раньше.

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