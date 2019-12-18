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Словно Жанна вернулась: Наталья Фриске презентовала свою новую песню

Сестра известной исполнительницы спела дуэтом с Александром Поповым, который раньше выступал в «Турбомоде».

Словно Жанна вернулась: Наталья Фриске презентовала свою новую песню
Наталья Фриске становится очень похожа на сестру/http://globallookpress.com/

Сестра скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске Наталья записала новую песню в дуэте с бывшим солистом группы «Турбомода» Александром Поповым. Ради премьеры песни Наталья Фриске накрутила модные афрокудри. Многие гости вечеринки отметили, что с годами Наталья становится все больше похожей на знаменитую сестру. Сценический макияж и короткое серебряное платье усилили этот эффект.

Любопытно, что в разгар праздника Наталья Фриске в караоке спела одну из песен своей сестры. Все гости вечеринки были поражены. Многие заметили, что перед ними настоящая Жанна.

Отметим, что Наталья Фриске, которая младше Жанны на 12 лет, окончила музыкальную школу. Когда ее звездная сестра покидала группу «Блестящие», то она пришла ей на смену. Правда, в группе она продержалась всего три месяца. Сказались проблемы со здоровьем. Из шоу-бизнеса после этого Наталья Фриске ушла на долгие годы.

Сейчас Наталья Фриске работает мастером перманентного макияжа. У нее очень много клиентов, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Александр ПоповГруппа "Турбомода"Жанна ФрискеНаталья Фриске
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Словно Жанна вернулась: Наталья Фриске презентовала свою новую песню
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