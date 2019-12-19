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«Это просто смешно!»: Пригожин осудил запевшую сестру Фриске

Продюсер не одобрил использование Натальей образа Жанны.

«Это просто смешно!»: Пригожин осудил запевшую сестру Фриске
Иосиф Пригожин. Фото: Веленгурин Владимир / Архив "КП"

Иосиф Пригожин в эксклюзивном интервью изданию «Комсомольская правда» рассказал все, что он думает о новоиспеченной певице Наталье Фриске. Многие заметили, что девушка практически полностью копирует образ своей погибшей сестры Жанны.

Как заявил продюсер, даже спустя много лет работы в российском шоу-бизнесе он не перестает удивляться. Пригожин заметил, что никто не вправе запретить Наталье Фриске использовать образ сестры, более того, многие даже посоветуют поступить именно так, ведь это самый простой путь к успеху. Однако выглядеть как Жанна Фриске недостаточно, чтобы стать ею.

«Выжимать по капле из ее популярности — это просто смешно! Знаете, это похоже на игру в наперстки. В девяностые наперсточники так разводили людей на деньги, а сегодня это делают в шоу-бизнесе», — заявил продюсер.

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Жанна ФрискеИосиф ПригожинНаталья ФрискеНовости google
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«Это просто смешно!»: Пригожин осудил запевшую сестру Фриске
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