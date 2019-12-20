«Он ко мне с винтовкой приедет»: Пригожин пожаловался на угрозы отца Фриске

Известный продюсер Иосиф Пригожин начал понимать Дмитрия Шепелева. Дело в том, что после его высказываний о том, что Наталье Фриске не стоит копировать образ Жанны, а лучше поискать свой путь в шоу-бизнес, ее отец Владимир Фриске позвонил ему с очень неприятным разговором, который закончился угрозами.

«Вы даже не представляете уровень оскорблений в мой адрес с угрозами, что он ко мне с винтовкой приедет. Это какое-то безумие. Мне казалось, что он умный человек», — цитирует Пригожина канал Рен-ТВ.

Продюсер отметил, что он лишь высказал свое мнение по поводу того, что не стоит копировать Жанну, — хорошего пиара это не принесет, только сделает Наталью «пародистом». Супруг Валерии не понимает, почему удостоился угроз в свой адрес. По словам Пригожина, он сохранил все гневные сообщения Владимира Фриске, и с этими доказательствами пожилого мужчину вполне можно посадить в тюрьму.

«Говорил, что ему терять нечего, он и с винтовкой ко мне может прийти. Может, его в психбольницу поместить?» — возмущает продюсер.

Он добавил, что ждет извинений, иначе опубликует те жуткие слова, что ему пришли от главы семейства Фриске.