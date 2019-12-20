Вернулась на лед: Загитова впервые в жизни выступила при 62 тысячах зрителей

Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана Алина Загитова впервые в своей карьере выступила при огромной аудитории. В Instagram она сообщила, что вышла на лед перед хоккейным матчем между санкт-петербургским СКА и московским ЦСКА. На трибунах в этот момент было 62 тысячи человек.
«Сегодня я выступала на хоккейной площадке в Санкт-Петербурге, куда пришли 62 000 болельщиков хоккея на матч СКА — ЦСКА! Это рекорд в моей практике выступлений. Нереальная энергетика на трибунах, я получила огромное удовольствие! Спасибо организаторам за приглашение и публике за теплый прием», — заявила фигуристка.
Отметим, что несколько дней назад Алина Загитова сообщила сенсационную новость. Она не выступит на ближайших крупных турнирах. В частности, звезда пропустит чемпионаты России, Европы и мира. Многие эксперты после этого сразу же поспешили списать звезду со счетов. Они уверены, что на лед она больше уже не вернется.
Кроме того, было много комментариев от звезд фигурного катания. В какой-то момент терпение лопнуло даже у «железной» Этери Тутберидзе. Тренер Алина Загитовой набросилась с критикой на Татьяну Тарасову и Евгения Плющенко. После этого в Сети разгорелся самый настоящий скандал.