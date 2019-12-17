Дмитрий Губерниев подколол фигуристов, устроивших скандал из-за Загитовой

При этом популярный комментатор отметил, что любит всех участников конфликта.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Instagram высказался о скандале, который сейчас кипит в мире фигурного катания. Напомним, что несколько дней назад Алина Загитова приняла решение сделать паузу в своей профессиональной карьере. Она не будет выступать на крупных турнирах. Некоторые эксперты вообще уверены, что в скором времени звезда завершит карьеру. Алина уже выиграла в фигурном катании все возможные титулы.

После этого с комментариями выступили фактически все звезды фигурного катания. При этом, к примеру, выдающийся тренер Татьяна Тарасова намекнула, что Загитовой не мешало бы взять пример со своей соперницы Евгении Медведевой, которая продолжает выступать, несмотря на временные неудачи.

В итоге Тарасовой, а также Евгению Плющенко, который тоже высказывался относительно паузы в карьере Загитовой, «прилетело» от тренера фигуристки, Этери Тутберидзе. Она нелестно отозвалась о тех, кто комментирует решение Загитовой прервать выступления.

«Дорогие мои, любимые поклонники биатлона! Огромное вам спасибо. Уверен, что вы никогда не устроите в Сети аццкий срач, как устраивают поклонники фигурного катания! Люблю всех! Тутберидзе, Медведеву, Загитову, Плющенко, Тарасову etc!» — заявил Дмитрий Губерниев.