Спортивный психолог назвала условие, при котором Загитова может вернуться на лед

Спортивный психолог Елизавета Кожевникова заявила, что фигуристка Алина Загитова сможет успешно выступать в дальнейшем, если окружит себя заботливыми профессионалами. Ей, как она думает, нужен человек, который станет для нее вторым родителем. В пример она привела, бывшего тренера Евгения Плющенко Алексея Мишина. Его она назвала теплым и поддерживающим человеком. Он умеет удовлетворять потребности спортсменов. При этом он их не подавляет.

Как считает спортивный психолог, сейчас Загитовой сложно выйти из состояния, при котором она считает себя плохой и никчемной. Она потеряла в эффективности и не может с этим смириться.

Как сказала Кожевникова, есть спортсменки, которые могут абстрагироваться от неудач. В качестве примера она привела Елизавету Туктамышеву. Она может забыть о временных неудачах и идти дальше. Загитовой это сделать сложно. Корень этого идет из детства, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что ранее эксперты говорили, что Этери Тутберидзе, у которой подросла целая плеяда звезд, не может в силу времени уделять много внимания Загитовой. В том числе и из-за этого результаты олимпийской чемпионки пошли вниз.