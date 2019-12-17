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Спортивный психолог назвала условие, при котором Загитова может вернуться на лед

Елизавета Кожевникова считает, что сейчас фигуристке нужен заботливый профессионал.

Спортивный психолог назвала условие, при котором Загитова может вернуться на лед
Спортивный психолог высказался о Загитовой/http://globallookpress.com/

Спортивный психолог Елизавета Кожевникова заявила, что фигуристка Алина Загитова сможет успешно выступать в дальнейшем, если окружит себя заботливыми профессионалами. Ей, как она думает, нужен человек, который станет для нее вторым родителем. В пример она привела, бывшего тренера Евгения Плющенко Алексея Мишина. Его она назвала теплым и поддерживающим человеком. Он умеет удовлетворять потребности спортсменов. При этом он их не подавляет.

Как считает спортивный психолог, сейчас Загитовой сложно выйти из состояния, при котором она считает себя плохой и никчемной. Она потеряла в эффективности и не может с этим смириться.

Как сказала Кожевникова, есть спортсменки, которые могут абстрагироваться от неудач. В качестве примера она привела Елизавету Туктамышеву. Она может забыть о временных неудачах и идти дальше. Загитовой это сделать сложно. Корень этого идет из детства, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что ранее эксперты говорили, что Этери Тутберидзе, у которой подросла целая плеяда звезд, не может в силу времени уделять много внимания Загитовой. В том числе и из-за этого результаты олимпийской чемпионки пошли вниз.

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Тэги:

Алексей МишинАлина ЗагитоваЕвгений ПлющенкоЕлизавета КожевниковаЭтери Тутберидзе
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Спортивный психолог назвала условие, при котором Загитова может вернуться на лед
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