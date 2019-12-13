«У меня все есть»: Алина Загитова решила приостановить спортивную карьеру

Об этом прославленная фигуристка объявила в эфире программы «Время» на Первом канале.

Фигуристка Алина Загитова решила на время уйти из спорта, отказавшись от участия в чемпионате страны и места в национальной сборной на чемпионате мира и Европы.

О своем решении 17-летняя спортсменка объявила в прямом эфире программы «Время» на Первом канале в пятницу, 13 декабря. На вопрос ведущего Кирилла Клейменова о причинах своего поступка, девушка ответила:

«У меня сейчас все есть. А человеку чего-то должно не хватать..».

Она также отметила, что не готова участвовать в чемпионате России, и вообще ей необходима пауза.

«Я все выиграла уже все что можно! И доказала всем, что умею и могу», — добавила Загитова.

По словам спортсменки, у нее нет недопонимая с тренером Этери Тутберидзе и вообще они «как семья в спорте».

Напомним, Алина Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира 2019 года и чемпионкой Европы-2018. Однако в последнем финале Гран-при она заняла только четвертое место. Все ступеньки пьедестала заняли более молодые ученицы Тутберидзе.