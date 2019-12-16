«Я ее избаловала»: Дана Борисова прокомментировала конфликт с дочерью

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro Дана Борисова прокомментировала недавней инцидент с дочерью. После конфликта двенадцатилетняя Полина решила пожить у своего отца. Как выяснилось, вся ссора произошла из-за недоразумения. Телеведущая отвезла своему отцу и сводной сестре гостинцы и вещи, сказав при этом наследнице, что якобы подарила родственнице и ее наряды. По словам знаменитости, Полина постоянно разбрасывает все вещи по квартире. По этой причине Дана решила проучить дочь, научив ее более бережно относиться к своему гардеробу.

В ответ на замечания мамы Полина вооружилась ножницами, испортив несколько нарядов своей родительницы.

«Начнем с того, что она порезала мою желтую шелковую блузку, в которой я не раз появлялась на съемках шоу Андрея Малахова, после чего дочь переключилась на дизайнерский шарфик… Бросая мне под ноги лоскуты!» — сетовала телеведущая.

К тому же, по словам Даны, Полина случайно залила водой ее рукописи. Испугавшись возможной реакции со стороны мама — Борисова сейчас работает над авторской книгой — девочка решила избавиться от бумаг. Знаменитость старается вывести наследницу на диалог, однако пока найти пути к примирению им не удается.

Дана вспомнила, что летом возила Полину в Сочи. При этом ее дочь, по словам телеведущей, мечтает о заграничных поездках в США и Англию. Пока знаменитость не готова отправлять наследницу в дорогостоящие путешествия.