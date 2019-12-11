«Ее брак — это мезальянс»: Борисова высказалась о замужестве Лопыревой

Ранее 36-летняя модель рассказала о том, что они с Игорем Булатовым расписались в Грибоедовском дворце бракосочетаний.

Виктория Лопырева подтвердила информацию о своем замужестве. 36-летняя модель из Ростова-на-Дону оформила союз с бизнесменом Игорем Булатовым. Молодожены расписались в Грибоедовском дворце бракосочетаний. В недавнем интервью знаменитость заговорила о том, что штамп в паспорте никогда не играл для нее значимой роли. Комментируя ситуацию, связанную с предыдущим браком новоиспеченного супурга, Виктория уточнила, что лично она не стала бы держать при себе мужчину, если он уже давно охладел в своих чувствах.

В интервью Teleprogramma.pro Дана Борисова высказала свою точку зрению относительно замужества Лопыревой, предположив, что модель только делает вид, что у нее все хорошо. Телеведущая не исключает, что возлюбленная Игоря Булатова всего лишь играет на публику.

«И ее брак, я считаю, это, конечно, мезальянс. Она хорохорится, но все плохо», — добавила Борисова.

Ранее модель критически отозвалась в адрес Собчак, заявив, что она не уважает супругу Константина Богомолова как человека. Конфликт между телеведущей и моделью обострился после того, как Ксения Анатольевна поделилась личным мнением относительно искренности чувств Виктории. Бывшая возлюбленная Максима Виторгана заверила, что Лопырева вновь окажется на ярмарке невест, как только поймет, что у ее мужа нет денег.