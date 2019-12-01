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«Я флиртовала с офицерами»: Борисова вспомнила, как попала в «Армейский магазин»

По словам звезды, уже спустя полгода учебы на журфаке она устроилась на главный канал страны.

«Я флиртовала с офицерами»: Борисова вспомнила, как попала в «Армейский магазин»
Борисова вспомнила, как попала в "Армейский магазин"/http://globallookpress.com/

Телеведущая Дана Борисова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнила, как стала ведущей популярной в девяностых годах программы «Армейский магазин», которая выходила на Первом канале.

«Меня можно смело назвать звездой из девяностых. В 1993 году я попала в «Армейский магазин». По этой программе я, конечно, сейчас не скучаю. Я скучаю по состоянию молодости. «Армейский магазин» мне, если честно, омерзителен», — заметила она.

Как отметила телеведущая, уже через полгода после поступления на журфак она стала ведущей на главном канале страны. «У моего парня папа работал режиссером на телевидении. Как-то он мне сказал: «Короче, там ведущую ищут». Я намазалась, прихожу. Прочитала какую-то басню на фоне военной тряпочки. Вскоре мне позвонили и сказали, что меня взяли на работу. Сказали: «Будете ездить по частям, по погранзаставам». Мне даже зарплату пообещали», — заявила Дана Борисова.

Как сказала звезда, солдаты ее стеснялись. «Я флиртовала с офицерами. Не мой масштаб — солдаты», — подчеркнула телеведущая.

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Тэги:

Дана БорисоваПервый каналПрограмма "Армейский магазин"программа "Звезды сошлись"
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«Я флиртовала с офицерами»: Борисова вспомнила, как попала в «Армейский магазин»
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