Губерниев в красках рассказал о разводе с легкоатлеткой Богословской

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал о бурном романе с легкоатлеткой Ольгой Богословской. Как сказал журналист, их отношения развивались стремительно. Не менее бурным был потом и развод. От этого брака родился сын Михаил.

«Нам было очень интересно вместе. Мы были с Ольгой на одной волне. Вместе комментировали легкую атлетику. В Канаде, как сейчас помню, проходил тогда чемпионат мира», — вспомнил Дмитрий Губерниев.

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Как сказал комментатор, их чувства с женой быстро завяли. Не спас даже совместный ребенок. «Во время бракоразводного процесса Ольга сгрузила две машины вещей и отвезла моей маме. Я зашел домой, а там вещей до люстры. Какой-то просто Эверест из тряпок», — заметил Дмитрий Губерниев.

Как сказал журналист, после расставания с женой он начал прекрасную карьеру. При этом с бывшей супругой он сейчас в прекрасных отношениях.