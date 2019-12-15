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Улетела, но обещала вернуться: Ротару снова приедет выступать в Россию

На следующий год украинской артистке уже поступило много предложений из нашей страны.

Улетела, но обещала вернуться: Ротару снова приедет выступать в Россию
София Ротару снова приедет в Россию. Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

После выступления 14 декабря на фестивале «Легенды Ретро FM» Народная артистка СССР София Ротару улетела из Москвы, но обещала вернуться. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на концертного директора певицы Сергея Лаврова.

По его словам 72-летняя артистка улетела в Европу, но до конца текущего года вернется в Россию для участия в закрытом мероприятии (наверняка, корпоративе). Мужчина отметил, что и в следующем году у звезды возможны концерты в нашей стране — таковых предложений ей поступило очень много. Но все зависит от желания самой Софии.

Напомним, на фестивале Ротару была растрогана тем, как ее приняла российская публика. Напомним, из-за позиции певицы по украинскому кризису она некоторое время не приезжала выступать в Россию, а когда все-таки собралась, некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса были ей не рады. Хотя большинство заступилось за певицу. Впрочем, противостояние хейтеров и поклонников, как всегда, вышло только на руку артистке.

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РоссияСофия РотаруУкраина
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Улетела, но обещала вернуться: Ротару снова приедет выступать в Россию
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