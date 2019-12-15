Звездный стиль

София Ротару в украинской вышиванке вновь появилась на российской сцене

Звезда выступила на сцене шоу «Легенды Ретро FM».

София Ротару в украинской вышиванке вновь появилась на российской сцене
София Ротару. Фото Владимира Веленгурина. КП

72-летняя София Ротару вновь сразила российскую публику своей невероятной молодостью и стилем. Неделю назад звезда появилась на концерте «Песня года», и вот артистка вновь блистала на московской сцене шоу «Легенды Ретро FM».

Ротару, как всегда, выглядела блестяще: удивительно молодая и стильная она произвела приятное впечатление на зрителей. В концертном костюме Софии Михайловны явно читались народные украинские мотивы. Как сообщает КП, черную вышиванку с ярко-желтыми цветами, напоминающими подсолнухи, подобрала для звезды невестка Ротару Светлана Евдокименко, которая работает у нее стилистом. Кисти и орнамент наряда придавали ему национальный окрас. А пышные рукава и ассиметричный низ подчеркивали трендовость.

Певица исполнила на концерте сразу несколько песен: «Червона рута», «Белая зима», «Только этого мало», «Было, но прошло», «Луна, Луна». Публика пела вместе со своим кумиром и заваливала звезду цветами. Как и на «Песне года» Ротару долго не хотели отпускать со сцены.

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София Ротару в украинской вышиванке вновь появилась на российской сцене
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