«Людей, которые заплатят ей, нужно судить»: Данко выступил против Ротару

Певец уверен, что артистке не место в нашей стране, а приглашать ее выступать на корпоративах - кощунство.

Портал Teleprogramma.pro решил взять небольшое интервью у певца Александра Фадеева, более известного как Данко, на тему его отношений с Лолитой и Даной Борисовой. Обычная беседа на тему новогодних коропративов у звезд российского шоу-бизнеса внезапно пошла не по плану, когда артист узнал, что Софии Ротару за выступление на праздничном вечере люди готовы платить по 60 тысяч долларов.

«Я считаю, что после ее заявлений против России она и носа своего не должна здесь показывать, а не 60 000$ колотить. Людей, которые заплатят ей такие деньги, я считаю, нужно судить как за измену Родине. Лучше бы эти деньги отдали воинам Донбасса, которые гибнут от фашистов. Вот и все, это мое личное мнение, моя позиция» — заявил Данко.

При этом многие звезды были не столь резкими по отношению к Софии Ротару. Иосиф Пригожин сообщил, что певица — это наш аналог Барбры Стрейзанд, поэтому она заслуживает получать гораздо больше, чем вышеназванная сумма. Юрий Лоза похвалил журналистов и заметил, что ее высокие гонорары — это прежде всего заслуга СМИ, которые делают женщине пиар. А вот музыкальный критик Сергей Соседов убежден, что корпоратив с Софией Ротару стоит пять тысяч долларов максимум.