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«Я так благодарна!»: Софию Ротару растрогал российский прием

Народная артистка призналась, что у нее поднялось настроение.

«Я так благодарна!»: Софию Ротару растрогал российский прием
София Ротару. Фото Владимира Веленгурина. КП.

София Ротару дала второй концерт в Москве. Через неделю после «Песни года» звезда постсоветского пространства вышла на сцену шоу «Легенды Ретро FM». Здесь певица спела легендарные песни: «Червона рута», «Белая зима», «Луна, Луна», «Только этого мало», «Было, но прошло».

Концерт Ротару. Фото
Концерт. Фото Владимира Веленгурина. КП.

Российская публика встретила свою любимицу тепло, вместе с ней подпевая знакомые строки. В завершении выступления звезду завалили цветами. И, хотя украинская певица отказалась от встречи с журналистами, им все-таки удалось взять небольшой комментарий о прошедшем выступлении.

«Я так благодарна! Так благодарна! У меня появилось столько сил! Такое настроение! Я уезжаю счастливая, как никогда», — сказала София Ротару.

Сайт КП отметил, что певицу везде сопровождала охрана. А концертный директор Ротару Сергей Лавров признался, что София Михайловна опасается «провокационных вопросов».

Концерт Ротару. Фото
София Ротару. Фото: Владимир Веленгурин/ КП.

Напомним, ранее сестра Софии Ротару Лидия Хлябич заявляла, что ее слова переврали журналисты. Она сказала, что вовсе не говорила в интервью, что певица спонсировала войну в Донбассе. Якобы после этого по стране и за ее пределы просочилась информация об антироссийском настроении Софии Михайловны.

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«Я так благодарна!»: Софию Ротару растрогал российский прием
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