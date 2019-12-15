«Я так благодарна!»: Софию Ротару растрогал российский прием

Народная артистка призналась, что у нее поднялось настроение.

София Ротару дала второй концерт в Москве. Через неделю после «Песни года» звезда постсоветского пространства вышла на сцену шоу «Легенды Ретро FM». Здесь певица спела легендарные песни: «Червона рута», «Белая зима», «Луна, Луна», «Только этого мало», «Было, но прошло».

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Российская публика встретила свою любимицу тепло, вместе с ней подпевая знакомые строки. В завершении выступления звезду завалили цветами. И, хотя украинская певица отказалась от встречи с журналистами, им все-таки удалось взять небольшой комментарий о прошедшем выступлении.

«Я так благодарна! Так благодарна! У меня появилось столько сил! Такое настроение! Я уезжаю счастливая, как никогда», — сказала София Ротару.

Сайт КП отметил, что певицу везде сопровождала охрана. А концертный директор Ротару Сергей Лавров признался, что София Михайловна опасается «провокационных вопросов».

Напомним, ранее сестра Софии Ротару Лидия Хлябич заявляла, что ее слова переврали журналисты. Она сказала, что вовсе не говорила в интервью, что певица спонсировала войну в Донбассе. Якобы после этого по стране и за ее пределы просочилась информация об антироссийском настроении Софии Михайловны.