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Игорь Крутой убедил Ротару вернуться в Россию

Певица будет вновь выступать в нашей стране.

Игорь Крутой убедил Ротару вернуться в Россию
София Ротару, Игорь Крутой. Фото: globallookpress.com

Недавно стало известно, что София Ротару будет вновь выступать в России. Украинская исполнительница, не приезжавшая в нашу страну девять месяцев, собирается спеть на «Новой волне».

Выступить в Сочи певицу убедил ее давний друг Игорь Крутой. Продюсер лично обратился к Софии Михайловне с этой просьбой, и она приняла приглашение.

Информацию о том, что поклонники смогут увидеть Ротару на «Новой волне», подтвердил ее концертный директор Сергей Лавров. По его словам, знаменитая «хуторянка» также планирует выступить в Ростове, Краснодаре и ряде других российских городов.

Как отмечает «Комсомольская правда», артистка перестала петь в России после очередного обострения отношений Москвы и Киева. Звезда попросту опасалась мести украинских радикалов, поэтому решила отказаться не только от концертов, но и от корпоративов, которые приносили ей внушительный доход.

Напомним, накануне София Михайловна отметила 72-летие. В числе тех, кто поздравил ее с днем рождения, оказался и Крутой. Продюсер опубликовал в Instagram совместный снимок с Ротару и адресовал ей самые теплые слова, сообщал портал Teleprogramma.pro.

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Тэги:

Игорь КрутойНовая волнаСофия РотаруСочи

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Игорь Крутой убедил Ротару вернуться в Россию
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