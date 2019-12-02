«Праздник под ключ»: Киркоров устроил для Аллы-Виктории вечеринку на Рублевке

Алла-Виктория отпраздновала свое восьмилетие в кругу звездных гостей. Поздравить дочь Филиппа Киркорова с днем рождения пришли: певица Алсу с дочерьми — Сафиной и Микеллой, Юлия Барановская с детьми — Артемом, Яной и Арсением, Николай Басков, Андрей Малахов и Наталья Шкулева, Ани Лорак с дочкой Софией, Сергей Лазарев с сыном Никитой, Катя Лель, Юлия Проскурякова с дочкой Вероникой, Яна Рудковская с сыном Сашей и многие другие.

Праздник в честь именинницы Филипп Бедросович организовал в одном из ресторанов на Рублевке. А главной темой вечеринки стала любимая сказка Аллы-Виктории «Аладдин». Декораторы украсили помещение в стиле восточного базара. Гости праздника могли угоститься турецкими сладостями, поучаствовать в развлекательной программе или же посетить фотозону в виде ковра-самолета. Как пишет «Комсомольская правда», певец потратил на праздник для дочери более миллиона рублей.

В интервью Teleprogramma.pro заместитель директора агенства праздников Kindermax Виталий Бабчинский подметил, что для многих эта сумма может показаться астрономической. Однако на эти деньги, по словам эксперта, вполне можно организовать «шикарный праздник под ключ».