ЗВЕЗДЫ

«Как нам повезло с тобой»: Климова обратилась к сыну от Петренко

Актриса опубликовала в Instagram свежие кадры, которые были сделаны на празднике по случаю дня рождения Корнея.

«Как нам повезло с тобой»: Климова обратилась к сыну от Петренко
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Екатерина Климова поделилась в Instagram свежими кадрами с семейного ужина, на котором, к слову, присутствовал и бывший возлюбленный аткрисы — Игорь Петренко. Знаменитость лично пригласила экс-возлюбленного на праздник по случаю дня рождения из общего сына Корнея. Еще 23 сентября наследник Екатерины отметил свое 11-летие в кругу самых близких: 17-летней Елизаветы, 12-летнего Матвея, 3-летней Беллы, бабушки Светланы Владимировны и друзей.

В комментариях к новому посту Климова обратилась к сыну от Петренко, пожелав ему здоровья и исполнения самых сокровенных желаний.

«Корней, поздравляю себя с твоим 11-летием! Как же нам всем, повезло с тобой! Днями рождениями в нашей семье никого не удивишь, но твой праздник всегда собирает нас вместе и становится самым душевным!! Пусть не все наши желания исполнятся… Твоя мечта обязательно сбудется», — отметила Екатерина.

Произнося тост в честь наследника, экс-возлюбленную за сына поблагодарил Игорь Петренко. После развода бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения. Климова не запрещает актеру видеться с детьми: Матвеем и Корнеем, которые с понимаем отнеслись к тому, что их родители больше не живут вместе.

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Тэги:

Гела МесхиЕкатерина КлимоваЗвездные детиИгорь Петренко
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«Как нам повезло с тобой»: Климова обратилась к сыну от Петренко
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