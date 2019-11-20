Юное дарование: дочь Климовой и Месхи разучивает грузинский танец

В сентябре младшей дочери Екатерины Климовой исполнилось четыре годика. Свой день рождения малышка отметила в кругу семьи: на торжестве присутствовала звездная мама крохи, ее бабушка Светлана Владимировна, старшие братья Матвей и Корней. Среди гостей была замечена 17-летняя Елизавета Хорошилова и крестная мама Беллы — актриса Екатерина Вуличенко. Отсутствовал только отец малышки Гела Месхи.

После того, как широкой общественности стало известно о разводе Климовой с ее третьим мужем, знаменитость отгородилась от вопросов, связанных с ее личной жизнью. Все попытки журналистов получить от актрисы комментарий на эту тему не увенчались успехом. Судя по всему, Екатерина оставила за собой право опеки над дочерью.

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Звездная мама не скрывает: маленькая Белла растет очень артистичным ребенком. Особое внимание кроха уделяет танцевальному направлению. На днях Белла позировала перед объективом фотокамеры в национальном платье. Образ малышки дополнили черные лакированные туфельки и белые плотные колготы. Пока наследница Гелы Месхи разучивает грузинский танец без музыкального сопровождения. Сама Климова во всем поддерживает дочь, не запрещая крохе совершенствовать свой талант.