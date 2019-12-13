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Близкие бывшие: Климова увиделась с экс-супругом на празднике 4-летней дочери

Гела Месхи тоже посетил танцевальный конкурс с участием их общей с актрисой наследницы.

Близкие бывшие: Климова увиделась с экс-супругом на празднике 4-летней дочери
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

Екатерина Климова поделилась в Stories свежим кадром, побывав на детском танцевальном конкурсе. Среди юных участниц также была замечена и 4-летняя дочка актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя». Белла сумела составить конкуренцию другим конкурсанткам, завоевав медаль на соревнованиях. Кроме того, малышка получила памятный подарок и диплом.

Екатерина Климова на детском празднике Беллы
Екатерина Климова повидалась с бывшим мужем на детском празднике (Фото: Instagram.com/klimovagram)

Примечательно, что среди приглашенных гостей также был замечен бывший муж Екатерины — 33-летний Гела Месхи. Ради общей дочери актеры решили посетить важное для Беллы мероприятие, поддержав кроху своим присутствием на танцевальном конкурсе.

Актер Гела Месхи с дочкой Беллой
Гела Месхи отметился на танцевальном конкурсе навестив дочь от Климовой (Фото: Instagram.com/gela_mesxi)

От совместных снимков с Месхи актриса отказалась, запечатлев на камеру четырехлетнюю дочь во время выступления. Сам Гела поделился с подписчиками свежим фото, отметившись в кадре вместе с Беллой. Напомним, что экс-супруги до сих пор держат в тайне причину, побудившую их расстаться. При этом блогер Елена Миро утверждала: она не исключает вероятность того, что Климова и Месхи разошлись из-за значительной разницы в возрасте. Актриса была старше своего возлюбленного на восемь лет.

Примечательно, что еще в сентябре Гела не смог присутствовать на семейном торжестве, устроенным в честь дня рождения Беллы. Тогда мама именинницы организовала детский праздник в одном из столичных ресторанов, пригласив на вечеринку Екатерину Вуличенко, она приходится Белле крестной мамой. Вместе с близкими этот вечер провела бабушка малышки Светлана Владимировна и старшие дети Екатерины от предыдущих браков — 17-летняя Елизавета Хорошилова, тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней. Однако Месхи на празднике дочери так и не появился.

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Близкие бывшие: Климова увиделась с экс-супругом на празднике 4-летней дочери
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