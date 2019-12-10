В мэрии Москвы пообещали похоронить Лужкова на Новодевичьем кладбище

О том, чтобы предать бывшего мэра Москвы земле в столице, попросила семья Лужкова.

Управлявший Москвой 18 лет Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Об этом заявила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. Официальный представитель сообщила, что к руководству города обратились родственники бывшего градоначальника. В мэрии Москвы обращение оперативно рассмотрели и дали свое согласие.

«Принято решение о захоронении Юрия Михайловича Лужкова на Новодевичьем кладбище на основании обращения его родственников», — цитирует слова Пеньковой RT.

больше по теме Волочкова и Юдашкина вслед за Галкиным почтили память покойного Лужкова По поступившей информации, ранее бывший мэр Москвы перенес операцию на сердце.

Кроме того, стало известно, что церемония прощания с Лужковым может состояться в Германии, где и умер бывший мэр. Позже тело 83-летнего политика доставят в Россию.

Напомним, о смерти Юрия Лужкова стало известно 10 декабря. По предварительной информации, причиной стал анафилактический шок – врачи не сумели вывести пациента из наркоза. Шурин Лужкова Виктор Батурин сказал, что накануне операции Юрий Михайлович на состояние не жаловался и в целом чувствовал себя неплохо.