НОВОСТИ

Тело Юрия Лужкова доставят в Россию вечером 11 декабря

Семья экс-мэра Москвы сообщила, что тело Юрия Михайловича будет на родине к завтрашнему вечеру.

Тело Юрия Лужкова доставят в Россию вечером 11 декабря
Юрий Лужков. Фото: Рукавицын Олег/Архив "КП"

Тело бывшего главы столицы России будет доставлено на родину вечером 11 декабря, сообщает издание Mash. По словам источников, именно такие условия поставили родственники погибшего похоронному агентству, которое будет заниматься организацией церемонии прощания и транспортировкой тела в Россию.

Задача предстоит ответственная, так что глава похоронного агентства лично вылетит из аэропорта Шереметьево в Мюнхен и сам сопроводит тело, а также проконтролирует процесс транспортировки.

Свои соболезнования семье погибшего выразили уже многие звезды шоу-бизнеса и известные люди России: от Сергея Собянина до Ксении Собчак. Стоит отметить, что не все решили вспомнить о погибшем исключительно хорошее, актер и журналист Станислав Садальский назвал Лужкова человеком, уничтожившим старую Москву.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

смерть ЛужковаУмер Юрий ЛужковЮрий Лужков
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Тело Юрия Лужкова доставят в Россию вечером 11 декабря
Интересно?
Поделись с друзьями: