Тело Юрия Лужкова доставят в Россию вечером 11 декабря

Семья экс-мэра Москвы сообщила, что тело Юрия Михайловича будет на родине к завтрашнему вечеру.

Тело бывшего главы столицы России будет доставлено на родину вечером 11 декабря, сообщает издание Mash. По словам источников, именно такие условия поставили родственники погибшего похоронному агентству, которое будет заниматься организацией церемонии прощания и транспортировкой тела в Россию.

Задача предстоит ответственная, так что глава похоронного агентства лично вылетит из аэропорта Шереметьево в Мюнхен и сам сопроводит тело, а также проконтролирует процесс транспортировки.

Свои соболезнования семье погибшего выразили уже многие звезды шоу-бизнеса и известные люди России: от Сергея Собянина до Ксении Собчак. Стоит отметить, что не все решили вспомнить о погибшем исключительно хорошее, актер и журналист Станислав Садальский назвал Лужкова человеком, уничтожившим старую Москву.