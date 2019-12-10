НОВОСТИ

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Экс-главе столицы России было 83 года.

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Юрий Лужков. Фото: Фролов Михаил/Архив "КП"

10 декабря стало известно о смерти экс-мэра Москвы. Юрий Лужков умер на 83-м году жизни.

По данным издания Ren.tv, смерть мужчина встретил в Германии, в одной из клиник Мюнхена, где ему делали операцию на сердце.

Он управлял столицей России с 1992 по 2010 год. В 2016 году был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени по указу президента страны Владимира Путина. После отставки с поста мэра Юрий Лужков был назначен деканом факультета управления крупными городами Международного университета в Москве. А еще через год после отставки он заявил, что российские власти преследуют его семью и именно поэтому его родственники проживают в Лондоне.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Новости googleсмертьсмерть ЛужковаумерЮрий Лужков
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Интересно?
Поделись с друзьями: