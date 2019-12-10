Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

10 декабря стало известно о смерти экс-мэра Москвы. Юрий Лужков умер на 83-м году жизни.

По данным издания Ren.tv, смерть мужчина встретил в Германии, в одной из клиник Мюнхена, где ему делали операцию на сердце.

Он управлял столицей России с 1992 по 2010 год. В 2016 году был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени по указу президента страны Владимира Путина. После отставки с поста мэра Юрий Лужков был назначен деканом факультета управления крупными городами Международного университета в Москве. А еще через год после отставки он заявил, что российские власти преследуют его семью и именно поэтому его родственники проживают в Лондоне.