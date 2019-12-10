«Мы недавно были вместе на «Дон Карлосе!»: Пригожин не поверил в смерть Лужкова

Продюсер Иосиф Пригожин не поверил в смерть бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. «Да быть такого не может! Мы были, конечно, знакомы лично. Он был очень хорошим хозяйственником. Много чего сделал для Москвы. Было, конечно, много и странных поступков. Очень грустно. Он очень хороший человек», — сказал в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro Иосиф Пригожин.

Чуть позже продюсер вспомнил, что был совсем недавно вместе с Юрием Лужковым в Большом театре на спектакле «Дон Карлос». «Даже есть фотография, где мы вместе с ним», — отметил он.

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Отметим, что в Instagram Пригожина действительно есть снимок, на котором он вместе с Лужковым. Кадр датирован 17 октября нынешнего года.

Юрий Лужков скончался во время операции в Германии. Ему было 83 года. Смерть наступила, когда бывшему градоначальнику столицы делали операцию на сердце. Мэром столицы Лужков был с 1992 по 2010 год.