Стала известна причина смерти Юрия Лужкова

Пресс-секретарь бывшего мэра столицы Юрия Лужкова Геннадий Теребков назвал причину смерти известного политика. «Информацию подтверждаю. Осложнения после операции на сердце», — заявил он в беседе с «Лайфом».

Отметим, что Юрию Лужкову делали операцию на сердце в Мюнхене. Врачи давали положительные прогнозы. Однако состояние политика резко ухудшилось. Как пишет Mash, причиной смерти, по предварительным данным, стал анафилактический шок. Добавим, что родные Лужкова пока не дали согласия на перевозку тела в Россию.

Юрий Лужков еще месяц назад был в прекрасном расположении духа. К примеру, в середине октября его видели в Большом театре на постановке «Дон Карлос».

Пост мэра столицы Юрий Лужков занимал с 1992 по 2010 год. Он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, Юрий Лужков — заслуженный химик РСФСР, заслуженный строитель Российской Федерации.