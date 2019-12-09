Адвокат объяснил, почему деньгами Фриске распоряжался Шепелев, а не ее родители

Четыре года назад ушла из жизни Жанна Фриске. С тех пор не утихают конфликты между ее родителями и гражданским супругом певицы Дмитрием Шепелевым. Лишь в этом году Владимир Фриске и его жена погасили многомиллионный долг перед «Русфондом». Напомним, что после смерти артистки фонд, который собрал деньги ей на лечение, потребовал вернуть оставшиеся средства. А недавно сестра звезды Наталья заявила, что муж Жанны заставил ее написать доверенность, чтобы он мог распоряжаться ее банковскими счетами.

Теперь родственники певицы обвиняют телеведущего в растрате денег. Они считают, что если Шепелев продолжит тратить миллионы, то маленькому Платону, когда он вырастет, ничего не достанется. Более того, они возмущены тем, что муж певицы снимал с ее счетов деньги, заверяя, что они ему нужны на школьные нужды для ребенка. Корреспонденты портала Teleprogramma.pro решили выяснить у адвоката Тимура Маршани, чем эта история в итоге может закончиться.

По словам юриста, сестра Жанны не учитывает того, что Дмитрий мог снимать деньги, чтобы оплачивать лечение Фриске, и чтобы обеспечивать их сына.

Он подчеркнул, что если Шепелев захочет, то сможет обратиться в правоохранительные органы и наказать родственников Жанны за клевету в его адрес. Адвокат заверил, что родители певицы не смог обвинить телеведущего в растрате денег после стольких лет, так как для этого нужно доказать нарушение закона.

«Шепелев снимал деньги, которые были нажиты и Жанной, и Дмитрием в период их совместной жизни. А то, что родители недовольны, что им эти деньги не достались, — извините, это их проблемы! Никто их не обязан содержать», — отметил юрист.

Он пояснил, что Жанне пришлось бы обеспечивать нетрудоспособных родителей, а вот Шепелев это делать не обязан. По словам адвоката, телеведущий помогал Фриске, когда она боролась с болезнью. А теперь он делает все, чтобы его сын вырос счастливым.