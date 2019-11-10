Долг перед «Русфондом» за семью Фриске погасил известный артист

Отец певицы Жанны Фриске, которая скончалась от рака в 2015 году, Владимир в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что долг перед благотворительной организацией «Русфонд» ему помог погасить один известный артист. Он это сделал в память о Жанне Фриске.

«Все долги погашены. Все закончилось. Мы тогда оказались в такой ситуации патовой. У нас не было денег тогда. Один человек нам очень помог. Он из мира шоу-бизнеса. Долг был в районе 22-х миллионов рублей. Этот человек мне позвонил и сказал, что хочет помочь в память о Жанне», — заметил Владимир Фриске. Он также добавил, что около двух миллионов рублей ему все-таки пришлось брать в долг, чтобы полностью погасить все долги перед благотворительной организацией.

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Как заметил Владимир Фриске, им с женой постоянно звонят незнакомые люди и успокаивают. Всех задевает, что отец шестилетнего Платона, сына Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев не дает бабушке и дедушке видеться с внуком.

У Владимира Фриске большие сомнения, что новая девушка телеведущего, 36-летняя Екатерина Тулупова, уговорит Шепелева, чтобы он позволил родственникам видеться с ребенком. «Меня она совсем не интересует, мы не общаемся. Для меня главное, чтобы внук был с нами, но так вот судьба распорядилась. Сомневаюсь, что у нее что-то получится. Может, она и хорошая девушка, но я не верю, что она его убедит», — заметил отец Жанны Фриске.