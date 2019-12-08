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Наталья Фриске: «Шепелев снимал по 20 миллионов рублей в неделю с кредитных карт Жанны»

Сестра исполнительницы Наталья отметила, что телеведущий «заранее готовился» к смерти гражданской жены.

Наталья Фриске: «Шепелев снимал по 20 миллионов рублей в неделю с кредитных карт Жанны»
Шепелев снимал все деньги с карт Фриске/http://globallookpress.com/

Сестра скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске Наталья в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что телеведущий Дмитрий Шепелев снимал с кредитных карт гражданской супруги по 20 миллионов рублей в неделю. В итоге, когда певица умерла, денег на счетах не осталось.

«Он готовился к смерти Жанны очень тщательно. Он подготавливал себе мягонькое местечко. Все карточки от счетов были у него. Жанна лежала в Германии. Нам звонил ее продюсер, которому приходили все сообщения, и слезно умолял: «Заберите кредитные карты у Шепелева». Когда Жанна находилась под морфием он заставил ее написать доверенность, чтобы распоряжаться ее счетами», — заявила Наталья Фриске.

Как она отметила, ее семья никогда не ставила цель забрать сына Дмитрия Шепелева Платона себе. Они с отцом и мамой хотели только брать его на выходные, изредка возить за рубеж.

«Шепелева летом встретился в Италии с Ольгой Орловой. Он с ней даже не поздоровался. А она между прочим на нейтральной стороне. Он очень обидчивый, что-то его задело, поэтому он не собирается с нами мириться», — сказала Наталья Фриске.

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Дмитрий ШепелевЖанна ФрискеНаталья ФрискеОльга Орловапрограмма "Звезды сошлись"
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Наталья Фриске: «Шепелев снимал по 20 миллионов рублей в неделю с кредитных карт Жанны»
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